إعتقال والي نهر النيل للمرة الثانية….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعتقلت السلطات الامنية للمرة الثانية، والي نهر النيل الأسبق، الفريق الطيب المصباح، امس الاول .
ووفقًا لصحيفة اخر لحظة، اعلنت أسرته عن وقفه احتجاجية غدا امام القصر الجمهوري للمطالبة بإطلاق سراحه .
وقال شقيقة للصحيفة، ان المصباح تسلم خطاب من النيابة العامة الشهر الجاري بالافراج عنه بصورة نهائية بعد ان اجريت معه كل التحقيقات .
وأضاف : لكننا تفاجئنا امس الاول بعد صلاة الجمعة بإعتقاله من منزله دون توضيح الاسباب .
ويعد المصباح أحد المواليين للنظام البائد و قيادي في المؤتمر الوطني و الحركة الإسلامية ووالي نهر النيل الأسبق في عهد البشير.
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