حنان بلوبلو: كثرة الفنانات كسرت الحاجز بعد سنين عددا

أكدت المطربة حنان بلوبلو ظهور المطربات في الحركة الفنية ليس مقلقاً انما هي ظاهرة صحية وتشير الى حدوث تغيير في نظرة الاسر والمجتمع لغناء المرأة، والذي كان قبلاً في غاية الصعوبة، مما يؤكد قدرتها على كسر الحاجز والسياج المضروب حولها منذ سنين عددا. Advertisements وأبانت بلوبلو بحسب الدار ولوج المرأة لعالم الغناء يعد امراً ايجابياً رغما عن تزايد عددهن في الآونة الاخيرة وهنالك اصواتا موهوبة وتستحق الوقوف بجانبها حتى يكن امتداداً لمن سبقوهن في هذا المجال. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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