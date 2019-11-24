التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة تقدم رجل اعمال ببلاغ الى قسم شرطة المدينة ببحري افاد في بلاغه بوفاة حارس منزله البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاماً في ظروف غامضة وذلك بالميرغنية ببحري لتقوم الشرطة بزيارة مكان الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان للمشرحة. Advertisements ومن خلال المعاينات الاولية وبحسب الدار، لم توجد آثار اعتداء ظاهرة على الجثمان لتقوم الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة 51 اجراءات ويتابع المتحري قرار الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجل اعمال يبلغ الشرطة عن وفاة حارس في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.