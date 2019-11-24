سجلت فضائية النيل الأزرق السودانية سهرة خاصة بعنوان “قطار التغيير” من داخل قطار الخرطوم الجديد الذي تم تدشينه الأربعاء الماضي. وبحسب موقع النيلين فقد شهدت السهرة مشاركة الفنانة هدى عربي بالغناء داخل القطار, وغنت عربي خلال السهرة عدد من الأغنيات بمصاحبة آلة العود وآلة الإيقاع. وقدمت هدى أغنية (إن شاء الله عائدين) والتي تفاعل معها ركاب القطار من ضيوف وصحفيين إضافة للطاقم العامل بالغناء, وقد وضح تفاعل الجميع مع الأغنية بالتصفيق والرقص. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تغني داخل قطار الخرطوم الجديد وسط رقصات وتصفيق “الركاب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.