تولت الطفلة ماريا مرتضى صاحبة الـ12 عاماً، رئاسة وزراء السودان لمدة يوم، لتمثيل احتياجات الأطفال في السودان, وجاء ذلك تزامنا مع يوم الطفل العالمي.
وبحسب موقع النيلين فقد جلست الطفلة على مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبرفقته لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية.
وحاصرت الطفلة ماريا حمدوك بشكاوي ساخنة، حيث قالت مخاطبة سيادته: إن هناك الكثير من المشاكل في السودان مثل عدم توافر المواصلات العامة وارتفاع الأسعار، بجانب الكثير من العنف في المدارس، مطالبة بعدم اللجوء للعنف لتأديب الطلاب.
وعلق رئيس الوزراء السوداني على حديثها معربا عن سعادته بأن الطفلة تتفهم جيدا ضرورة عدم الاستعانة بالعنف الجسدي حتى لفرض الانضباط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طفلة تتولى رئاسة وزراء السودان وتحاصر حمدوك بشكاوي ساخنة (مافي مواصلات والحاجات بقت غالية) شاهد كيف رد عليها حمدوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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