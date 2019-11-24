رجل يعثر على جثة معلقة على شجرة

التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : حوادث 22 مشاهدة تقدم احد المواطنين ببلاغ لشرطة محلية سودري افاد فيها بعثوره على جثة كاتب بالمحلية معلقة على شجرة بالخلاء. Advertisements وبتلقي الشرطة للبلاغ تحركت عربة الشرطة الى مكان الحادث لتقوم افراد الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بانزال الجثمان وتحويله الى المستشفى وبحسب الدار، ومن خلال المعاينة يوجد ربط ببالة مرنة مما تسبب في اختناق وهبوط الدورة التنفسية وبعد اكتمال الاجراءات القانونية سلمت الجثة لذويها ويتابع المتحري في البلاغ والاجراءات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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