التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة اكملت النيابة بشرق النيل كافة تحرياتها الاولية في البلاغ الذي يواجه فيه الاتهام “5” متهمين قاموا بتهريب دقيق من احدى الافران بالجريف في طريقه لولاية الجزيرة وذلك بواسطة عربة تابعة لوحدة عسكرية وقاما بتنفيذ المهمة من الساعة الحادية عشر مساء ليتم ضبطهم من قبل المواطنين بعد عملية رصد دقيقة ومن ثم تبليغ السلطات ليتم توقيف الجناة واخضاعهم للتحريات الاولية مع تحريز الدقيق المهرب ووضع معروضات في البلاغ الذي دون بالامر “2” المتعلق بقانون الطوارئ. Advertisements عليه وبحسب الدار وجهت النيابة اتهاماً ومن ثم احالت الملف لدائرة اختصاص محكمة الجريفات وام دوم ووضع الاوراق امام قاضيها لبدء اجراءات المحاكمة لفصل قضائي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجراءات محاكمة (5) متهمين في تهريب دقيق بالجريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.