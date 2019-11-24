اكتمال دراسة المسار المُزدوج لطريق “الخرطوم – شندي”

التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة أعلنت الهيئة القومية للطُرق والجُسور، البدء في صيانة وتأهيل طريق “الجيلي – شندي – عطبرة” بطول (350) كيلو متراً، وامتداد “عطبرة – هيا” بطول (240) كلم بتكلفة مالية (40) مليون جنيه. Advertisements وكشف مدير الصيانة بقطاع طرق نهر النيل بالهيئة القومية للطرق، المهندس الرشيد أحمد حامد في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن الفراغ من دراسات لمشروع طريق مزدوج “شندي – عطبرة” لاستيعاب الزيادة في الحركة المُرورية القادمة من ميناء بورتسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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