الحُرية والتّغيير: غير راضين عن أداء الحكومة.. لكن لن نتراجع

التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة Advertisements قال الناطق الرسمي باسم “قِوى الحُرية والتّغيير” وجدي صالح، خلال حديثه بمنبر صحيفة (أخبار اليوم) أمس، إنّ التحالف يجري تقييماً لعمل وزراء الحكومة الانتقالية، وأكّد أنّهم غير راضين عن الأداء حتى الآن، لكنه عاد وقال: “إنّ الحكومة أنجزت عدة ملفات منذ تشكيلها، والثورة لَم تَأتِ كما كنا نتطلّع، لكن لن نتنازل لما وصلنا إليه”، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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