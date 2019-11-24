مقتل صاحب شيشة بطوبة بلك على يد لصان

التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة شهد سوق بحري امس جريمة قتل بشعة بعد قتل صاحب شيشة يبلغ من العمر 22 عاماً على يد لصين دخلا المحل وهو نائم وقاما بخنقه وضربه بطوبة بلك ومن ثم نهب هاتفه وشاشة ولاذا بالفرار. فور علم الشرطة بالحادثة قامت بعمل كافة اجراءاتها الاولية حيال الحادثة حيث رفعت البصمات والعيناتوتحريز طوبة البلك بواسطة تيم مسرح الحادثة، ووضعت معروضات، ومن ثم شرعت الشرطة شرطة قسم المدينة بحري بعمل اجراءاتها الاولية بفتح ملف التحري وتدوين بلاغ تحت نص المادة 130 جنائي وتحرير الاورنيك الجنائي. Advertisements واحيلت الجثة بحسب الدار للمشرحة لتحديد اسباب الوفاة فيما باشرت المباحث بالقسم تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادثة ليتسنى لها معرفة الجناة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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