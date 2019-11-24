“أفريكان ارقيمنوتس”: حكومة حمدوك تُعاني انهياراً اقتصادياً

شدّد موقع “أفريكان ارقيمنوتس” البحثي، على أنّ الحكومة الانتقالية في السودان تحتاج إلى دعم إقليمي ودولي فوراً دُون تأخير، ونوّه إلى أنّها تُعاني من انهيار اقتصادي وصفه بـ”المُريع”.

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وقال الموقع في تقرير له أمس: “انتهى وقت الانتظار.. حكومة السودان الجديدة تحتاج للدعم من الحلفاء الدوليين وبخاصة أفريقيا في الحال”، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)