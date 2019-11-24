حدث مرعب.. هروب أسد ولبوة من حدائق الباسقات ببحري ومفاجأة داوية

التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : حوادث 9 مشاهدة تمكنت شرطة الحياة البرية من احكام سيطرتها على انثى الاسد الهارب من حديقة الباسقات بدردوق شرق السامراب وذلك بعد هروبه امس الاول وأثار هروبها هلع وخوف لمواطني دردوق ونبتة وكانت شرطة الحياة البرية وشرطة قسم الدروشاب قد سيطرا على الموقف وتم حيال ذلك اخذ افادات العاملين بالحديقة الذين اشاروا لهروب الاسد وانثاه يعود لعرضها للجوع. Advertisements وقد تعرض رجل وامرأة لاصابات، وبحسب الدار فقد لعبت شرطة الحياة البرية دوراً بارزاً للسيطرة على اللبوة، الهاربة وقتلها حفاظاً على سلامة المواطنين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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