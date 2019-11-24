مبادرات تحذر من الممارسات السالبة داخل قطار الخرطوم..!!

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من المبادرات التي تحذر من الممارسات الخاطئة داخل قطار الخرطوم المحلي الذي دخل الخدمة رسمياً الخميس الماضي، وبدأ فعلياً في نقل المواطنين وسط تفاؤل بحل أزمة المواصلات التي تشهدها الخرطوم منذ أشهر.
وأشارت المبادرة بحسب صحيفة السوداني، إلى ضرورة الحفاظ على القطار، وأن توضع ضوابط مشددة من بينها كاميرات المراقبة والغرامة لكل من يقدم على تصرف سالب داخل القطار، ولفتت المبادرة بضرورة منع الباعة الجائلين ورمي المخلفات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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