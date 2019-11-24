قاعة الصداقة تستضيف مهرجان الفنون اليوم

تنطلق اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات مهرجان الخرطوم للفنون والابداع، شراكة ما بين وزارة الثقافة والاعلام ولاية الخرطوم ومجموعة المنظمات الوطنية. Advertisements وتشارك في المهرجان مجموعة من الشركات من خلال معرض خاص بالاضافة الى مشاركة عدد من نجوم الفن والمجتمع والفرق الكوميدية، وبحسب آخر لحظة، سيتم خلال المهرجان تكريم اسر شهداء ورموز وطنيين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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