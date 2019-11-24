السودان في المركز الاول عبر (محاسن هارون) في سباق الشيخة فاطمه بنت مبارك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بين 65 دولة حول العالم وبمشاركة واسعة من جميع السيدات المقيمات بارض العاصمة الاماراتية ابوظبي جرى يوم الجمعة سباق الشيخة فاطمه بنت مبارك الخامس للجري حيث حل السودان في المركز الاول عبر العداءة الصاعدة اللاعبة محاسن هارون. واللاعبه الايطالية جينا في المركز الثاني والفلبينية جويل في المركز الثالث وكندا في المركز الرابع وبريطانيا في المركز الخامس والهند في المركز السادس والمغرب في المركز السابع. المادة السابقة التفاصيل الكاملة لحادث هلال الفاشر المحزن المقالة القادمة مُطالبات بزيادة المعاشات في ميزانية 2020م

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