التفاصيل الكاملة لحادث هلال الفاشر المحزن

الخليج 365 : تعرضت بعثة هلال الفاشر لحادث مروري بضاحية المويلح، الريف الجنوبي لام درمان، في طريق عودة البعثة لمدينة الفاشر شمال دارفور، بعد أن أدى الفريق مباراته امام الاهلي بمدينة عطبرة.

وتعرض البص الذي يقل البعثه لاصطدام عنيف مع شاحنة كبيرة لقي على إثره مساعد المدرب الهادي مصرعه في الحال، وتعرض عدد من لاعبي الفريق لإصابات متفاوتة، وأصيب اللاعب حسن لكسر في اليد، كما تعرض مدرب الحراس عبدالحفيظ للإصابة في القدم، ونقل المصابين بعربة الإسعاف لمستشفى السلاح الطبي لتلقي العلاج.

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