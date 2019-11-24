عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

الحرية والتغيير : غير راضين عن اداء الحكومة

الوطني يطالب بحكومة تكنوقراط جديدة برئاسة حمدوك

اتحاد العمال : المالية لم تسحم الحد الادني لزيادة الاجور في موازنة 2020

الجريدة

قوى الحرية : قوش مجرم وسنقبض عليه

الجريدة تكشف عن فساد جديد في مفوضية الايرادات

متضررو حرب الكويت : نافذون في النظام البائد متورطون في استلام اموالنا

فساد اداري في سودري واضراب الضباط الاداريين

الاخبار

قوى التغيير : سنلاحق قوش عبر الانتربول

هروب اسد ولبوة من منتجع سياحي يملكه قيادي اسلامي يثير الرعب ببحري

التيار

وزير المالية للتيار : لسنا مطالبين بدفع اية ديون حاليا

في قمة الدوري الممتاز .. احداث دامية تنهي لقاء الهلال والمريخ

نبيل اديب / اعتقال على الحاج قانوني وقانون الاحزاب يحل الوطني

الاوضاع بشرق السودان على طاولة مباحثات حمدوك وافورقي

صوت الامة

المهدي يرحب بدقنة ورفاقه العائدين للامة القومي

حمدوك الى امريكا بالسبت تلبية لدعوة رسمية

الراي العام

المهنيين يرفض تصريحات البرهان حول تسليم البشير للجنائية

نبيل اديب : اعتقال على الحاج قانوني

قوى التحرية : غير راضين عن اداء الحكومة

والي الخرطوم: الاجهزة الامنية اوقفت تسرب الجازولين والدقيق

شركة المعادن : قلة محدودة تهدف لتعطيل مسيرة العمل

مدير الجمارك : مراجعة بعض الفئات العام المقبل

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السوداني

اكثر من 220 دعوى قانونية ضد رموز النظام السابق

الامارات : نشتطيع مضاعفة الاستثمارات في السودان ثلاثة اضعاف

البمبان ينهي ديربي السودان

شركات توقف الامداد بادوية منقذة للحياة

أخبار اليوم

نبيل أديب ووجدي صالح يدليان بإفادات مثيرة في منبر « أخبار اليوم».

وجدي : البشير وقوش متهمين بالقتل العمد لدى نيابة أم درمان.

أديب: المؤتمر الوطني تلقى 30 مليون دولار من الصين وهي كافية لحله بالقانون.

وجدي : النظام المخلوع استورد 700 باص خردة ولدينا حلول لأزمة المواصلات.

اديب : اعتقال “علي الحاج” ورموز النظام البائد بتهمة انقلاب 89 قانوني.

الوطن

الحرية و التغيير: قوش مجرم وقاتل وسنقبض عليه

المخلوع يرفض (الإدلاء) أمام لجنة تحقيق إنقلاب 30 يونيو

تراجع اسعار الدولار بالسوق الموازي

رئيس لجنة التحقيق يقلل من حل حزب المؤتمر الوطني

عضو مجلس السيادة الانتقالي يشيد بدور جمعية القرآن الكريم في نشر الدعوة

آخر لحظة

إجراءات لاعتقال بكري حسن صالح

قناة الجزيرة ترفض منح النيابة تسجيلات (حلقات الترابي)

غندور يطالب بحكومة جديدة يقودها (حمدوك)

قيادات الشعبي تلتقي علي الحاج في كوبر

وجدي صالح : الكيزان ماتوا ولن يعودوا

الانتباهه

المعزول يرفض استجواب النيابة

التغيير : قوش مجرم وقاتل

نقل لبوة فرت من منتجع بالعاصمة

التغيير: لن نسمح للحكومة برفع الدعم

اديب : لانعرف دولة بحكمها الله مباشرة