“كاف” يصدم نادي الهلال السوداني

الخليج 365 : أخطر الاتحاد الأفريقي”كاف” نادي الهلال السوداني بإيقاف لاعبه نزار حامد لمباراةٍ إضافية على خلفية البطاقة الحمراء التي تلقاها في مباراة أنيمبا النيجيري. وبحسب”كاف”، فإنّ اللاعب نزار حامد سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة بدوري المجموعات أمام بلاتينيو الزيمباوي المقرّر لها الجمعة القادم. وتعدّ الصدمة هي الثانية للهلال بعد إصابة لاعبه السمؤال ميرغني الذي لم تتأكّد مشاركته مع الفريق.

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