الكشف عن العقد الملياري لمدير البنك الزراعي

الخليج 365 :

كشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد” عن تفاصيل عقد صادم للمدير العام للبنك الزراعي”الحكومي” المقال صلاح حسن أحمد.

وقالت الصحيفة إنّ العقد يشتمل على مخصصات تبلغ في جملتها نحو”10″ مليارات جنيه”بالقديم” في العام،ويبلغ الراتب الإجمالي للمدير بموجب العقد”91348″ جنيهًا في الشهر الواحد.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أطاح صلاح الأسبوع الماضي، وفي ذات الأثناء أوضحت الانتباهة أنّ المدير المقال ما زال يتردّد على مكتبه رغم قرار حمدوك بحجة أنّه لم يتسلّم قرار الإقالة بعد.

وأوضحت الصحيفة أنّ جملة البدلات تصل إلى”10″ مليارات جنيه عن جملة”47″ شهرًا في العام، مضافة إليها قيمة التذاكر، وتشمل البدلات راتب”8″ أشهر مصاريف إجازة من الراتب الإجمالي، وبدل لبس راتب”8″ أشهر أخرى، ومنحة عيدي الفطر والأضحى راتب”8″ أشهر، ونص العقد بحسب الصحيفة على منحه”6″ أشهر تذاكر درجة أولى سنويًا، وإحازة سنوية”45″ يومًا، وإجازة حج لا تزيد عن”20″ يومًا.

وبحسب الصحيفة فإنّ الفقرة”16″ من العقد نصّت على تمليك المدير العربة أو”3″ سنوات بالقيمة الدفترية للعربة.