الإمارات: نستطيع مضاعفة الاستثمارات في السودان ثلاثة أضعاف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكّد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي أنّهم يستطيعون مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في السودان ثلاثة أضعاف.

ونفى المزروعي في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأحد” أنّ تكون الإمارات قد اشترطت شيئًا لدعم السودان.

وقال إنّ أجندتهم هي مصلحة السودان فقط،وأضاف” تقاسمنا مع السودان خندقًا واحدًا، ورد الجميل للسودان سيستمر”.