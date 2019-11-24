عابدون: آلية المراقبة أوقفت تسرب الوقود والدقيق

التاريخ: 24-نوفمبر-2019
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كشف والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد ان الآلية التي كونتها ولاية الخرطوم من الاجهزة الامنية لمراقبة انسياب السلع المدعومة تمكنت من الحد من عمليات تسرب الوقود والدقيق.
وقال الوالي عقب اطلاعه على التقرير الميداني وفقاً لآخر لحظة، ان المشكلة كانت تتمثل في عدم التزام شركات الوقود بتوريد الكميات المستلمة من المصفاة، غير ان الضوابط التي الزمت بها الولاية الشركات والرقابة المشددة من المصفاة وحتى تنك العربة ادت الى تجاوز هذه المشكلة علما بان حصة الولاية اليومية من الوقود تبلغ “3500” متر مكعب جازولين يومياً و”2900″ متر مكعب بنزين يومياً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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