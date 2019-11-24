الإمارات: أجندتنا هي مصلحة السودان فقط

التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي أنهم يستطيعون مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في السودان ثلاثة أضعاف. Advertisements ونفى المزروعي لمصادر، أن تكون الإمارات قد اشترطت شيئاً لدعم السودان، وقال إن أجندتهم هي مصلحة السودان فقط، وأضاف: “تقاسمنا مع السودان خندقاً واحداً، ورد الجميل للسودان سيستمر”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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