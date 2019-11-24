مليار و(200) دولار عائدات صادر الصمغ العربي

التاريخ: 24-نوفمبر-2019
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قال عضو مجلس ادارة الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر من الصعب جداً ان تستغنى الولايات المتحدة الامريكية او قارة اوروبا بكاملها عن سلعة الصمغ، مؤكداً دخوله في صناعة الخمور.
كاشفاً وفقاً لآخر لحظة، عن دعم صادر الصمغ العربي للخزينة العامة بمليار ومائتين دولار سنوياً، بجانب توفير “2” مليار و”800″ من الفحم للوقود و”60%” من الاعلاف.
وأشار في اجتماع بمقر الشركة امس عن وجود احتياطي ضخم من الصمغ العربي يمكن الاستفادة منه في المستقبل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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