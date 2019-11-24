للمرة الثانية اعتقال الفريق المصباح

التاريخ: 24-نوفمبر-2019
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اعتقلت السلطات الامنية للمرة الثانية، الفريق الطيب المصباح، والي نهر النيل الأسبق امس الاول.
في وقت اعلنت أسرته عن وقفه احتجاجية غدا امام القصر الجمهوري للمطالبة بإطلاق سراحه.
وقال شقيقة وفقًا لآخر لحظة، ان المصباح تسلم خطاب من النيابة العامة الشهر الجاري بالافراج عنه بصورة نهائية بعد ان اجريت معه كل التحقيقات.
وأضاف: لكننا تفاجأنا امس الاول بعد صلاة الجمعة بإعتقاله من منزله دون أي أسباب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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