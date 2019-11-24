“الأمة القومي”: القصاص لشهداء فض الاعتصام واجب الحكومة

طالب نائب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين بالمعاقبة والقصاص لكل من شارك في فض اعتصام القيادة العامة واغتيال شهداء الثورة مهما كان موقعهم في السلطة أو خارجها، وأضاف: “القصاص للشهداء واجب هذه الحكومة، وواجب المجتمع السوداني”.
ووصف الأمين لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً للتيار الشعبي لإجماع أهل الجزيرة بدعم ترشيحه والياً لولاية الجزيرة بمدني بحسب صحيفة السوداني أمس، وصف الثورة السودانية بالعظيمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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