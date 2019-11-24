نبيل أديب: اعتقال المتهمين في انقلاب 1989 قانوني

التاريخ: 24-نوفمبر-2019
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قال رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب، إن قانون الأحزاب السياسية الحالي، يمكن السلطات من حل حزب المؤتمر الوطني لاعترافه باستلام مبلغ (30) مليون دولار من دولة الصين الأمر الذي يعتبر مخالفاً لقانون الأحزاب، في وقت أكد فيه قانونية اعتقال المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب 1989م.
وأكد أديب في منبر نظمته “صحيفة أخبار اليوم” بحسب صحيفة السوداني أمس، أن المؤتمر الوطني لم يعد لديه القدرة وافتقد للشعبية، مشيراً إلى أن رئيس الحزب الحالي عندما كان وزيراً للخارجية لم يفعل شيئاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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