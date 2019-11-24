التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة خاطبت النيابة العامة مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم لتمليكها “أشرطة” حلقات الترابي، التي سجل فيها إعترافات مفصلة حول دور الجبهة الإسلامية القومية ورموزها البارزة، وبعض كوادرها، وتدبيرها لإنقلاب ٣٠ يونيو، الا أن مكتب القناة بالخرطوم اعتذر، مما دفع بلجنة التحقيق إلى مخاطبة إدارة القناة بالدوحة. Advertisements وأورد الترابي بحسب آخر لحظة، تفاصيل الإستيلاء وإجتماعه بالبشير عشية الإنقلاب، بجانب أدوار لقيادات بارزة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة الجزيرة ترفض مد النيابة باشرطة حلقات الترابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.