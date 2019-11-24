إجراءات لاعتقال بكري حسن صالح

التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : أخبار 15 مشاهدة أكد الناطق الرسمي بأسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، فتح بلاغات في مواجهة كل من شارك في انقلاب الانقاذ. Advertisements وقال بحسب آخر لحظة، ان النائب الاول الاسبق للرئيس المعزول، بكري حسن صالح سيلقي القبض عليه بعد نهاية التحقيق مع الموجودين في سجن كوبر. وأكد صالح ان لديهم تسجيلات مدونة وكل من شارك في الانقلاب سيحاسب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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