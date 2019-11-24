التغيير: نعلم من قتل الشهداء وسنلاحقهم بالقانون

قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إن التحالف يجري تقييماً لعمل وزارء الحكومة الانتقالية، مؤكداً عدم رضاهم عن الأداء حتى الآن، لكنه عاد وأشار إلى أنجاز عدة ملفات منذ تشكيل الحكومة.

في وقت قال ان مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله “قوش” متهم ومجرم، وان عاد الى السودان سنقوم بالقاء القبض عليه، واذا لم يحدث سنقبض عليه بالانتربول.

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وقال صالح خلال حديثه بمنبر صحيفة أخبار أمس، انهم يعلمون من قتل الشهداء ومن عذّب واعتقل، بيد أنه أكد أن الحرية والتغيير لن تأخذ الحق بالأيدي بل بالقانون. واضاف، “الثورة لم تأت كما كنا نتطلع، لكن لن نتنازل عما وصلنا اليه.

واشار بحسب آخر لحظة، إلى إن الحديث عن الشريعة الإسلامية وعدم تضمينها في الوثيقة الدستورية محاولة لخلق استقطاب وهمي بذات الخطاب الذي كانت يسخدمه النظام البائد،

وشدد على ضرورة تفكيك كل مؤسسات النظام البائد وإلغاء القوانين التي مكنت للفساد والتمييز بين المواطنين وتابع: “الكيزان ماتو وشبعوا موت ولن يعودوا على الإطلاق وحزب المؤتمر الوطني يجب أن ينتهي”، كاشفاً عن رصد أعداء للثورة داخل المؤسسات الرسمية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)