شركات توقف إمداد الصيدليات بأدوية منقذة للحياة

التاريخ: 24-نوفمبر-2019
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كشف أصحاب صيدليات عن إيقاف شركات أدوية لإمدادها من بعض الأدوية المنقذة للحياة للصيدليات، وكشفوا عن انعدام تام لكل من (المحاليل الوريدية، والبخاخات بجانب قطرات العيون) عن الصيدليات.
وأكد صاحب صيدلية – فضل حجب اسمه – لمصادر، عدم توفر الكثير من الأدوية، وعزا عدم توزيع الشركات للأدوية للصديليات لارتفاع أسعار الدولار، مؤكداً أن كثيراً من الشركات أوقفت توزيع الأدوية لارتفاع أسعار الدولار، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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