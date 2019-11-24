إثيوبيا: توافق مع السودان ومصر على بدء ملء سد النهضة في يونيو

التاريخ: 24-نوفمبر-2019
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أكد تقرير لموقع إثيوبي أن الجولة الأخيرة من المحادثات حول سد النهضة خرجت بنتائج إيجابية على عكس المحادثات السابقة. وأشار مصدر، نقلاً عن موقع (Ezega)، إلى أن من بين النتائج الإيجابية الأخرى للمحادثات، توصل إثيوبيا والسودان ومصر إلى توافق في الرأي بأن إثيوبيا يمكن أن تبدأ في ملء خزان السد بحلول يونيو من العام المقبل.
ونسب الموقع لعضو فريق التفاوض الإثيوبي المهندس جيديون أصفو أن مصر والسودان قبلتا اقتراح إثيوبيا ببدء ملء السد في يونيو 2020 عندما يكون هناك أمطار غزيرة في المرتفعات الإثيوبية. وقال أصفو إن بلاده من المقرر أن تملأ خزان السد في غضون أربع سنوات بشرط أن يكون هناك كمية كافية من الأمطار، وأنه يمكن تمديد فترة التعبئة إلى سبع سنوات في حالة انخفاض هطول الأمطار في المرتفعات الإثيوبية.
وذكر الموقع أن القضية المثيرة للجدل بين الدول الثلاث تتمثل في حجم المياه التي يجب أن تصدرها إثيوبيا كل عام إلى دول المصب، فقد طلبت مصر من إثيوبيا أن تصدر ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يطالب السودان بأن يصل إلى أراضيها 35 مليار متر مكعب على الأقل من المياه كل عام، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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