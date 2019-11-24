قيادات الشعبي تلتقي علي الحاج في كوبر

كشف القيادي بالمؤتمر الشعبي، كمال عمر عبدالسلام عن لقائهم بالامين العام للحزب علي الحاج بسجن كوبر أمس.

وافصح عن صحة الحاج ورسائله التي ابلغهم بها، وقال عمر ان اعتقال الحاج يأتي في اطار تطبيق شعار الثورة “أي كوز ندوسو دوس” ولعزل التيار الاسلامي ممثلًا في الموتمر الشعبي من الواقع السياسي ومحاكمته.

متوعداً بمناهضته القرار عبر ثلاث خطوات مؤكداً ان انقلاب 30 يونيو شرعبي وشاركت فيه عدد من الاحزاب.

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وأشار كمال بحسب آخر لحظة، الى ان السلطة الراهنة انقلابية بمشاركة اليسار قائلاً، الى ان قوى التغيير حولت الفترة الانتقالية من فترة انتقالية للبناء والتأسيس الى فترة انتقامية.

وقطع القيادي بالمؤتمر الشعبي بان قوى الحرية والتغيير طرف في اعتقال علي الحاج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)