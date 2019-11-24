أحداث شغب تنهي مباراة المريخ والهلال

التاريخ: 24-نوفمبر-2019
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حسم المريخ ديربي الممتاز بفوزه على الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن المرحلة العاشرة من المنافسة، وحالت أحداث الشغب التي قامت بها جماهير الهلال دون اكتمال المباراة.
وكانت قوات الشرطة المرابطة بالملعب قد أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة داخل الملعب مما أدى إلى إصابة العديد من الجماهير التي تعرضت إلى حالات اختناق وإغماء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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