التاريخ: 24-نوفمبر-2019
9 مشاهدة
قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية “قوى الحرية والتغيير” وجدي صالح، إن تغيير بعض الوزراء غير وارد حالياً، مؤكداً إمكانية حدوث تغيير في الوزراء عقب إكمال الـ200 يوم.
وأكد صالح في تصريح لمصادر، أنهم لم يخطئوا في اختيار الوزراء لأن اختيارهم كان وفقاً لمعايير موضوعية، مؤكداً أنه سيتم تقييم أداء كل الوزراء بكل شفافية لتصحيح كل الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية بعد إكمال الـ200 يوم، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “قوى الحرية”: تغيير بعض الوزراء غير وارد حالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.