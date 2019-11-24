“قوى الحرية”: تغيير بعض الوزراء غير وارد حالياً

قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية “قوى الحرية والتغيير” وجدي صالح، إن تغيير بعض الوزراء غير وارد حالياً، مؤكداً إمكانية حدوث تغيير في الوزراء عقب إكمال الـ200 يوم.

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وأكد صالح في تصريح لمصادر، أنهم لم يخطئوا في اختيار الوزراء لأن اختيارهم كان وفقاً لمعايير موضوعية، مؤكداً أنه سيتم تقييم أداء كل الوزراء بكل شفافية لتصحيح كل الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية بعد إكمال الـ200 يوم، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)