تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * “الحرية والتغيير”: غير راضين عن أداء الحكومة * “الوطني” يُطالب بحكومة “تكنوقراط” جديدة برئاسة حمدوك * اتحاد العمال: المالية لم تحسم الحد الأدنى لزيادة الأجور في موازنة 2020 * أكثر من (220) دعوى قانونية ضد رموز النظام السابق * المهنيون: “البرهان” استبق مشاورات تسليم البشير للجنائية *”أفريكان أرقيمنوتس”: حكومة حمدوك تُعاني انهياراً اقتصادياً آخر لحظة: * إجراءات لاعتقال بكري حسن صالح * قناة الجزيرة ترفض منح النيابة تسجيلات (حلقات الترابي) * غندور يطالب بحكومة جديدة يقودها “حمدوك” * وجدي صالح: “الكيزان” ماتوا ولن يعودوا السوداني: * أكثر من (220) دعوى قانونية ضد رموز النظام السابق * الإمارات: نستطيع مضاعفة الاستثمارات في السودان ثلاثة أضعاف Advertisements * البمبان ينهي ديربي السودان.. * شركات توقف الإمداد بأدوية منقذة للحياة المجهر: * “غندور”: الدعوات لحل المؤتمر الوطني ساذجة وانتقام سياسي * “حمدوك” يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة (السبت) المقبل * مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم يرفض تسليم النيابة حلقات “الترابي” الجريدة: * “قوى الحرية”: قوش مجرم وسنقبض عليه * “الجريدة” تكشف عن فساد جديد في مفوضية الإيرادات * متضررو حرب الكويت: نافذون في النظام البائد متورطون في استلام أموالنا الدار: * الناطق باسم الحرية والتغيير: “الكيزان” ماتوا وشبعوا موت * الفنانة مونيكا: هنالك عروض كثيرة لطلب زواجي ولكن..! * مقتل صاحب شيشة على يد لصين ببحري * حدث مرعب.. هروب أسد ولبوة من حدائق الباسقات ببحري ومفاجأة داوية * “الدار” تحتفل بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمنتجع الأمين البرير اليوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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