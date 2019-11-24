عضو مجلس السيادة حسن قاضي : الإسلام رسالة جامعة للعالمين وليست لنظام او تنظيم بعينه 

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ ادريس قاضي أن الإسلام رسالة جامعة لكل العالمين أساسها الخير والفضيلة والخلق الكريم وليست خاصة بجماعة او نظام او تنظيم.

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وحث سيادته لدي مخاطبته اليوم بنادي الشرطة ببري احتفال جمعية القرآن الكريم بالمولد النبوي الشريف بحضور قنصل دولة مالي حث علي تعزيز قيم الدين المتمثلة في العدالة والسلام وحذر من استغلاله في الفساد والتآمر علي الوطن وحق الشعوب.

واثني سيادته علي الدور الكبير الذي تلعبه جمعية القران الكريم في تحفيظ القرآن الكريم ونشر الدعوة الإسلامية حفاظا علي تعاليم الإسلام.

وشرف قاضي الذي تم تكريمه خلال الاحتفال وداع قافلة توزيع 25 الف مصحف للولايات ضمن حملة سيدنا عثمان بن عفان وكرم سيادته أوائل المسابقة الإلكترونية للأطفال والحفظة ومراكز التحفيظ.

وأعرب الأمين العام لجمعية القرآن د. عبد الرحمن محمد علي سعيد عن شكره وتقديره لتشريف عضو مجلس السيادة الانتقالي لاحتفال الجمعية مما يعزز مسيرة الجمعية ويدفع بها للأمام نصرة للقرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه.

أخبار الخليج 365(الخرطوم)