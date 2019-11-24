أولمبيك آسفي يطيح بالترجي التونسي من كأس محمد السادس

الخليج 365 : تأهل أولمبيك آسفي المغربي إلى دور الثمانية بعد فوزه على الترجي التونسي بركلات الترجيح ضمن إياب دور الـ”16″ من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال والتي جرت مساء اليوم”السبت”،وكان التعادل بهدفٍ لكلٍ قد حسم اللقاء،وسجّل أهداف الترجي اللاعب كوامي بونسو”52″، فيما أحرز لأولمبيك آسفي المغربي اللاعب عبد الغني موعاوي”19″. المادة السابقة كلمة غير لائقة في الأغنية الجديدة للفنانة إيلاف عبد العزير تثير الاستياء .!

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