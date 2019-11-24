أحداث شغب مؤسفة تنهي لقاء المريخ والهلال

الخليج 365 : أنهى حكم مباراة المريخ والهلال مساء السبت بأستاد الخرطوم المباراة بعد أحداث مؤسفة أعقبت طرد لاعب الهلال عبد اللطيف بوي إثر مخالفة مع مهاجم المريخ سيف تيري. وتقدم المريخ بهدفين لهدف قبل أن يعلن الحكم نهاية المباراة بعد تراشق عنيف بالحجارة من الجماهير في المدرجات. وأحرز المريخ هدف التقدم الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح رمضان عجب، ثم عادل أطهر الطاهر للهلال من ركلة جزاء أيضاً في ذات الشوط. وفي الشوط الثاني عاد رمضان عجب ليمنح التقدم للمريخ من رأسية إستغل فيها كرة الصيني من ضربة ثابتة أمام مرمى الهلال.

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