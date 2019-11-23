بالفيديو : محاكمة جماهيرية أمام محلية ودمدني لوالي الجزيرة تقضي بتجريده من سلطته

عقد ثوار ولاية الجزيرة جلسة محاكمة جماهيرية لوالي الولاية المحكمة الجماهبربة التي عقدها الثوار بمدينة ود مدني قضت بسحب الثقة عن الوالي ضمن ما نص عليه منطوق الحكم الذي تلاه أحد الثوار حيث قال:(التزاماً منا بخطنا الثوري وسلطتنا كشعب سوداني يتنسم نسائم الديمقراطية نقيم اليوم محكمة جماهيرية لوالي الولاية المكلف اللواء الركن احمد حنان احمد فضيل).
وأوضح الثوار بأن المحاكمة تنص على سحب الثقة من الوالي وتجريده من سلطته كوال حيث قال الثائر : (تنص على الآتي : أولاً سحب الثقة عن المذكور أعلاه وتجريده من سلطته كوالٍ للجزيرة منذ اليوم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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