ترتيبات لمعالجة قضايا المغتربين بميناء بورتسودان

ثمن اللواء الركن حافظ التاج مكي والي ولاية البحر الأحمر دور العاملين بالخارج وجهودهم المقدرة في التنمية مؤكداً أن الولاية تولي قضايا العاملين بالخارج اهتماماً كبيراً وتعمل على تلبية رغباتهم وتبسيط الإجراءات الخاصة بهم في الميناء إضافة إلى توفير المخططات السكنية ومشاريع الاستثمار معلناً إعادة تشكيل اللجنة المشتركة الخاصة بقضايا المغتربين برئاسة أمين عام حكومة الولاية وعضوية مديري الشرطة ،الجمارك ، هيئة الموانئ البحرية ،جهاز المغتربين ،هيئة المواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات الصلة في الولاية للنظر في الإشكاليات التي تواجه المغتربين والعمل على وضع الحلول العاجلة لها .

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وقدم السفير عصام عوض متولي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج تعازيه للولاية ودعواته بالأمن والاستقرار مبيناً أن زيارته للولاية تأتي لتفقد سير العمل في فرعي الجهاز في بورتسودان وسواكن والتشاور مع قيادة الولاية والجهات ذات الصلة حول إجراءات المغتربين الخاصة بالسيارات والأمتعة الشخصية في ميناء سواكن وتوفير المخططات والأراضي السكنية ومشاريع الاستثمار لأبناء الولاية بالخارج .

وأشاد متولي في حديثه بحسب سونا – بمبادرات السودانيين بالخارج ودعمهم لأسرهم والاقتصاد الوطني ونقل المعرفة عبر الخبراء وقوافل منظمة سلامات الطبية من بريطانيا وأيرلندا التي طافت ولايات السودان كلها بمعدل قافلتين في العام معرباً عن سعادته بما أنجزته القافلة الأخيرة في هذا العام بولاية جنوب كردفان بمشاركة (٤٧) استشارياً واختصاصياً في مختلف التخصصات الطبية إضافة إلى جهود العلماء في الاقتصاد و التعليم والهندسة والقانون والطب ومختلف العلوم من دول الخليج والدول الأخرى الذين تقدموا بمبادرات مقدرة مشيراً لما يقدمه مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بالجهاز من ورش عمل ودراسات وبحوث في مجال الهجرة تعين متخذي القرار بتوفير المعلومات اللازمة في هذا المجال مبيناً عزم الجهاز على تنظيم ندوة عن الحوار والسلام والتنمية بمدينة بورتسودان مساهمة منه في دعم الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية بالولاية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)