السودان يشارك في اجتماع مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية

يعقد مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا و بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية اجتماع اللجنة الحكومية لكبار المسؤولين والخبراء (الرابعة والثلاثين) بمدينة أسوان بجمهورية مصر و بمشاركة السودان في الفترة من (25-28)-11-2019م ويعقد هذا اللقاء تحت عنوان: (منظمة التجارة الحرة للقارة الأفريقية والعمالة) التأثير الذي يحدثه تحسين أساليب التجارة في شمال أفريقا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الأقليمي على شمال أفريقيا.

وأوضح (بيان) مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا بحسب سونا – أن هذا اللقاء سيتضمن اجتماع لفريق مخصص حول تسيير التجارة في شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي والفرص والخطوات المستقبلية.

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وتعد اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء هيئة قانونية لمكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا ويعقد هذا الاجتماع سنوياً لممثلي الدول الأعضاء والخبراء رفيعي المستوى من تونس، السودان، الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا وشركاء التنمية في شمال أفريقيا وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالسباق الاقتصادي في شمال أفريقيا وقضايا التكامل وخلق فرص العمل وتحديد التوجيهات الاستراتيجية للجنة الاقتصادية لأفريقيا في المنظمة.

وسيتم رفع توصيات الاجتماع للمؤتمر 53 للجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أفريقيا المقرر عقده في الفترة من (18-24) -3-2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)