بالفيديو : ثوار برى يحاصرون إسماعيل التاج و يتوعدون بإزالة مكتب تجمع المهنيين

أمهل ثوار من منطقة بري الدرايسة تجمع المهنيين حتى التاسع عشر من ديسمبر للكشف عن النتائج التي توصلت إليها اللجان التي تشكلت بخصوص الشهداء والمفقودين خلال ثورة ديسمبر متوعدين بإزالة دار تجمع المهنيين في حال عدم توضيح الحقائق .

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وأوضح الثوار الغاضبون الذين كانوا يحاصرون عضو تجمع المهنيين الأستاذ إسماعيل التاج بأنهم سيكونون في صف تجمع المهنيين إلى يوم التاسع عشر إذا تحققت مطالبهم الثورية و إلا سيقومون بإزالة مكتب التجمع حيث قال أحد الثوار جازماً:(حدكم يوم 19/12 عندكم لجان اتكونت ليها شهور لحق الشهداء في الأبيض والخرطوم وفي كل مكان لغاية يوم 19/12 طلعت اللجان دي وطلعت تقاريرها وأخدت حقنا نحن معاكم لكن يمين الله يمين الله يوم 19 التجمع دا أول مكان حيتزال المكتب دا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)