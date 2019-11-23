إحالة نائب المدير العام لجهاز المخابرات للتقاعد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى جهاز المخابرات العامة تعديلات في إداراته العامة. وطبقاً لخدمة “كومون” الإخبارية، فقد تمت إحالة نائب المدير العام الفريق أمن عوض الكريم القرشي للتقاعد وتعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل نائباً للمدير العام لجهاز المخابرات العامة، كما تمت إحالة عدد من الضباط برتبة اللواء والعميد والعقيد للتقاعد.

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