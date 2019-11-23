في الخرطوم أو أم درمان .. الوصيف خسران ..!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• ظلت مباريات القمة عبر التاريخ لا تخضع لجاهزية أحد الطرفين لحسم نتيجة اللقاء .. حيث غالبا ما يخرج الطرف الغير مرشح فائزا على الآخر .. بعد ان ينجح في قلب الطاولة داخل الملعب ويخذل كل التوقعات.

• في قمة اليوم تصب كل الترشيحات في مصلحة الهلال .. الذي يشهد حاليا استقرار على كافة النواحي الادارية والفنية .. بينما منافسه بعيد من هذا القبيل .. وتكفي نتائجه في الممتاز لتوضح المعاناة التي يعيشها الوصيف الدائم.

• وما هروبه من ملعبه بأم درمان وتحويل المباراة الي شيخ الاستادات .. خير دليل على خوف الوصيف من تلقي الهزيمة داخل ملعبه .. وان يخسر خارجه أفضل له مليون مرة من ان تراه جماهير يتلقى الهزيمة في أم درمان .. وبدل ان تكون حسرة واحدة .. سوف تصبح حسرتين .. هزيمة وداخل الديار.

• كل ذلك لا يعني ان الفوز مضمون بالنسبة للأزرق الاكثر جاهزية والذي يتفوق على خصمة من كافة النواحي .. ولا توجد حاليا أي مقارنة بينهما من الناحية الفنية.

• سيتصبح أرضية ملعب الخرطوم الصناعية عائق كبير في تقديم العرض المطلوب .. ويجب أن يدير الجهاز الفني للأزرق المباراة بالصورة المطلوبة .. وان يُحذر لاعبيه من الاصابات.

• خطورة الوصيف معروفة لراعي (الضأن في الخلاء) .. وجهازنا الفني بقيادة الجنرال والبرنس ليس في حاجة لوصية من احد.

• حسابيا الوصيف يتفوق على الهلال بالنقاط حال فوزه في جميع مبارياته المؤجلة .. واذا الهلال التفوق على الوصيف .. يجب ان يهزمه في جولة اليوم.

• لذلك ليس هناك حل وسط .. وهو دخول (سيدالبلد) اللقاء من أجل الفوز فقط .. واقتلاع النقاط كاملة لتأكيد الجدارة على الوصيف في الدوري الممتاز .. واكبر مكابر وصيفابي لن ينفي ذلك التفوق.

• عموما نأمل ان نشاهد مباراة تليق بقمة الدوري السوداني.

• في الخرطوم أو أم درمان .. الوصيف خسران.

• نحن الهلال بنريدو جد.