القمة عبر التأريخ (2).. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المريخ و الهلال التقيا في 370 مواجهة سابقة.. و قمة الغد تحمل الرقم 371 في سلسلة مواجهات الكبيرين.

خلال هذه المواجهات تفوق المريخ علي نده الأصغر في عدد مرات الفوز.. إذ حقق الزعيم الانتصار في 151 مباراة مقابل 119 فوز للأزرق و كان التعادل حاضراً في 100 مواجهة سابقة.

الفرق في عدد مرات الفوز يبلغ 32 فوزاً في صالح الأحمر الفخيم و هو الأمر الذي يؤكد رفعة و علو كعب المريخ علي خصمه طيلة سنوات التنافس الممتدة بينهم.

الأحمر الوهاج أودع 429 هدف في مرمي الهلال في الوقت الذي تقبلت فيه شباكه 393 هدف أي بفارق 36 هدفاً.

مباريات الفريقين تعددت و تنوعت بحسب المكان أو البطولات.. و بما أن مواجهة الغد ستكون علي ترتان شيخ الاستادات فيطيب لنا أن نُقدم تفصيلاً لمباريات الفريقين في بطولة الممتاز علي ذلك الملعب.

بدايةً لا بدّ لنا من التذكير بأن مباراة الغد ستشهد المواجهة رقم (٩).. و لنأتي لتفاصيل الــ8 لقاءات السابقة.

أول مباراة للعملاقين في بطولة الممتاز بإستاد الخرطوم كانت في موسم 1999 في المربع الذهبي و انتهت لصالح الهلال بهدفين مقابل هدف للزعيم.

الهلال كرّر فوزه في اللقاء الثاني بشيخ الاستادات بهدفين نظيفين و ذلك في الدورة الأولي لموسم 2004.

اللقاء الثالث كان في موسم 2009 في الدورة الأولي و فيه حضرت نتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

في الدورة الثانية لنفس الموسم حقق المريخ أول انتصار له علي الهلال في الدوري الممتاز بشيخ الاستادات بهدفٍ دون مقابل.

نتيجة التعادل الايجابي بهدفٍ لكل فريق حضرت في اللقاء الخامس في الدورة الأولي لموسم 2014 و اللقاء السادس في الدورة الثانية لموسم 2017.

آخر فوز للمريخ علي نده في الملعب العتيق كان في دور النخبة لموسم 2018 بهدفين مقابل هدف.. و آخر مباراة جمعت العملاقين علي ذات الملعب انتهت بالتعادل السلبي لحساب دوري النخبة لموسم 2019.

نبضات متفرقة

قبل أيام من الآن كتبت مقالاً في هذه الزاوية تحت عنوان (قطعةٌ من النار) تناولت فيه موجة الاستقالات الهائلة التي ضربت أندية الممتاز و طالبت الدولة ممثلة في الوزارة و الاتحاد العام بضرورة الاسراع بالتدخل قبل أن يأتي علينا يوم لا نجد فيه ادارياً واحداً يقبل الترشح للعمل بالاندية.

أمس الأول تأكد صدق حديثي عندما ترشح شخص واحد فقط لمجلس ادارة نادي الخرطوم الوطني بعد عزوف تام من قبل اعضاء الجمعية العمومية.

الدكتور نجم الدين المرضي.. وكيل وزارة الشباب و الرياضة الأسبق.. عقّب مشكوراً علي نوهت له.. و ان كنت اتمني منه أن يفيض الحديث أكثر بحكم تخصصه بدلاً من الاكتفاء بالرد علي ما اثرته من نقاط.

الموضوع خطير.. و ما يحدُث الان يدق ناقوس الخطر ما لم يتكاتف جميع المختصين لايجاد حلول حقيقية و واقعية للأزمة الحالية بدون اللجوء للمسكنات و الحلول الوقتية.

الهلال لم يفز علي المريخ بملعب استاد الخرطوم لحساب بطولة الممتاز منذ 15 عام.

آخر فوز للهلال علي المريخ كان في موسم 2004.

مباريات الفريقين الــ8 السابقة علي ملعب استاد الخرطوم في بطولة الممتاز انتهت بفوزين لكل فريق و التعادل في أربع مواجهات.

مباراة الغد قد تكون فاصلة لترجيح كفة أحد الفريقين في هذه الاحصائية الخاصة.

اجمالي مباريات القمة الــ370 شهد تفوقاً بارزاً للزعيم الفخيم بفارق 32 انتصار و 36 هدف منحت الريادة و السيادة للمريخ علي جميع أندية السودان بدايةً من الهلال و حتي أصغر نادي سوداني.

نبضة أخيرة

هيبة يا المريخ.. هيبة يا النجمة.