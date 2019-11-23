انتصار علي فريق يتوهم اهله انه كبير !!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يرد الزعيم مساء اليوم بيانا بالعمل بالتسجيل في شباك اليوغندي سالم ليخرس السنة المستخفين به والمنتظرين لسقوطه من عليائه

سنشاهد فرقة الزعيم الموسيقية مساء اليوم تعزف اجمل سيمفونية

سنرقص اليوم طربا علي انغام تطريب تابلوهات التش وتسديدات رمضان عجب وتمريرات محمد الرشيد.

سنترقب تلك اللحظات التي يحتفل فيها جمهور الصفوة عقب نهاية المباراو فرحا بما سيتحقق من انتصار.

اجمل ما في انتصار اليوم انه يأتي علي فريق يتوهم اهله انه اكبر اندية القارة الافريقية وان فوزه علي الزعيم لا يستغرق سوي دقائق معدودات رغم اعترافهم بضعف فريقهم وتواضع قدرات لاعبيهم والدليل علي ذلك مطاردتهم للاعبي المريخ الذين يوسعونهم شتما عبر وسائل الاعلام ويطربوا لادائهم سرا عبر مشاهدتهم داخل المستطيل الاخضر.

لقاء اليوم يمثل الفال الحسن بالنسبة لجمهور الصفوة باعتباره يقام في يوم محبب للمريخاب الذين لطالما تغنوا ليوم السبت الذي اضحي يعرف بيوم الخبت حيث يتلقي فيه لاعبو الازرق علقة ساخنة.

مواجهة اليوم ستكشف لبني زرقان مدي ضعف قدرات فريقهم التي لا تقارن بمواهب نجوم الفرقة الحمراء.

اليوم فقط سيعلم اهل الهلال ان المال وحده لا يصنع فريقا مؤهلا لتحقيق الانجازات وسيفون علي حقيقة نمور الورق!

لقاء اليوم من شانه ان يعيد الهلال الي حجمه الطبيعي ليعيد ترتيب اوراقه قبل خوض مجموعات الابطال.

خسارة مباراة اليوم من شانها ان ترفع من اسهم لاعبي الزعيم الذين باتوا مطلوببن في الجوهرة الزرقاء.

نناشد نجوم الزعيم الرافة باشباح الهلال لاننا لا نرغب في شطب تلك المجموعة التي في وجودها يتم مطاردة نجوم المريخ.

انتصار اليوم علي فريق يتوهم اهله انه كبير