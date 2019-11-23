نجاة صحاب إمجاد من الموت المحقق…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجا صاحب أمجاد من حادثة احتراق عربته أثناء عبوره الكبري المؤدي إلى أم درمان، بالقرب من مستشفى السلاح الطبي، من الإصابة بالأذى بعد أن اشتعلت النيران في عربته بالكامل، وحاول المواطنون احتواء الحريق باستخدام طفايات الحريق، وخلال ساعة تمكنوا من إطفاء النيران وإنقاذ عابري الطريق من خطر كان محتماً لسرعة اشتعال النار في العربة. المادة السابقة مصرع خمسة مواطنين في حادث مروري مؤلم بالقضارف… المقالة القادمة انتصار علي فريق يتوهم اهله انه كبير !!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

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