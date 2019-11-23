مصرع خمسة مواطنين في حادث مروري مؤلم بالقضارف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دونت شرطة المرور حادثاً بالطريق القومي بالقضارف وذلك على إثر اصطدام بص سياحي قادم من ولاية الخرطوم بحافلة متجهة من ولاية القضارف إلى منطقة القندمبلية، ونتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص وإصابة آخرين من ركاب الحافلة، لتقوم شرطة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية، ورسم الحادث وتسليم جثث المتوفين لإسرهم، والتحفظ على أمانات المتوفين والمصابين، بمتابعة من النيابة، ونقل المصابين لتلقي العلاج. المادة السابقة خبير سياسي: واشنطن تسعى وتخطط لمنح المنطقتين الحكم الذاتي… المقالة القادمة نجاة صحاب إمجاد من الموت المحقق…

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