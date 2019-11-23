السماني الصاوي يغادر معسكر المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : غادر لاعب المريخ السماني معسكر الفريق بعدما أبعد عن القائمة التي ستخوض مباراة اليوم”السبت” أمام الهلال في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز،وبحسب ما علم”باج نيوز”، فإنّ السماني يعاني من إصابة في قدمه تعرّض لها قبل المباراة، وباءت محاولات علاجه بالفشل،وكان الجهاز الفني يخطّط لإشراك اللاعب في لقاء اليوم.

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