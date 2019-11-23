الدعم السريع تصل بورتسودان….

الخليج 365:

وصل ولاية البحر الأحمر صباح أمس، إسناد عسكري من قوات الدعم السريع، لدعم وتعزيز المنظومة الأمنية بعد الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان بين بعض المكونات القبلية راح ضحيتها عدد من المواطنين وأصيب العشرات.

ووجدت القوات استقبالاً حاشداً وترحيباً من المواطنين في الطرقات أثناء طوافها بالمدينة. وقال قائد متحرك الإسناد العقيد حامد موسى عناد، إن القوة وصلت بورتسودان بتوجيهات من هيئة القيادة برعاية قائد “الدعم السريع” الفريق أول محمد حمدان دقلو، وذلك بناء على طلب من حكومة ولاية البحر الأحمر، وأوضح أن القوة متخصصة في معالجة النزاعات القبلية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

بدوره، أكد قائد “الدعم السريع”- قطاع البحر الأحمر العقيد محمدين إسماعيل، على دور الدعم السريع في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعا لتحكيم صوت العقل وإنفاذ الموجهات الأمنية وموجهات الصلح القبلي (القلد)، والتعاون مع القوات في الحفاظ على الأمن والاستقرار.